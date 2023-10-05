Смертельное ДТП в Венеции: выросло количество погибших украинцев

Что касается пострадавших в аварии автобуса украинцев, то известно о пяти людях.

Итальянские власти идентифицировали каждого из 21 погибшего в ДТП с автобусом вблизи Венеции. Среди погибших в аварии оказалось девять украинцев.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Окончательно установлено, что в аварии автобуса вблизи Венеции погибли девять граждан Украины, четверо румын, трое немцев, двое португальцев, один хорват, один южноафриканец и один итальянец. Последний был 45-летним водителем автобуса из города Тревизо.

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Что касается пострадавших в ДТП в Италии, то сейчас идентифицированы 13 из 15 человек, доставленных в больницу. Среди них пять украинцев, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз.

Еще два пострадавших, чьи лица еще не подтверждены, могут быть гражданами Украины и Германии.

Среди 15 пострадавших в аварии – 12 взрослых и трое несовершеннолетних. Десять из госпитализированных находятся в реанимации.

ДТП в Италии

Напомним, накануне возле Венеции автобус упал с эстакады, с 10-метровой высоты на железнодорожный путь и загорелся. В ДТП погиб 21 человек, среди которых были и дети.

На 4 октября было известно о четырех погибших и четырех пострадавших в аварии украинцах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трагедия в Венеции! МИД Украины уточнили данные о погибших украинцах в Италии

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