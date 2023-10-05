Смертельна ДТП у Венеції: зросла кількість загиблих українців

Щодо постраждалих в аварії автобуса українців, то відомо про п’ятьох осіб.

Італійська влада ідентифікувала кожного з 21 загиблого у ДТП з автобусом поблизу Венеції. Серед загиблих в аварії виявилося дев’ть українців.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Так, остаточно з’ясовано, що в аварії автобуса поблизу Венеції загинули дев’ять громадян України, четверо румунів, троє німців, двоє португальців, один хорват, один південноафриканець та один італієць. Останній був 45-річним водієм автобуса із міста Тревізо.

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Щодо постраждалих у ДТП в Італії, то зараз ідентифіковані 13 із 15 людей, доправлених до лікарні. Серед них п’ятеро українців, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз.

Ще двоє постраждалих, чиї особи ще не підтверджені, можуть бути громадянами України та Німеччини.

Серед 15 постраждалих в аварії – 12 дорослих і троє неповнолітніх. Десятеро з госпіталізованих перебувають у реанімації.

ДТП в Італії

Нагадаємо, напередодні біля Венеції автобус впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію і загорівся. У ДТП загинула 21 людина, серед яких були й діти.

На 4 жовтня було відомо про чотирьох загиблих та чотирьох постраждалих в аварії українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Трагедія у Венеції! МЗС України уточнили дані щодо загиблих українців в Італії

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