Джей Ди Венс / © Associated Press

Соединенные Штаты обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk для передачи Киеву, однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News.

«Что же сейчас, как сказал президент (Трамп — Ред.), мы это изучаем. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев. И одна из вещей, которая, опять же, мне кажется, действительно сработала в политике президента в отношении Украины и России, — это то, что она заставила европейцев серьезно подключиться. Так что, как вы знаете, мы больше не просто издаем тонны денег и оружия. То, что мы делаем, просим европейцев покупать это вооружение. Это показывает, что у европейцев теперь есть своя доля рисков. Я думаю, это действительно привлекает их и к происходящему у них у порога, и к процессу мира, который президент продвигал последние восемь месяцев. Так что мы продолжим работать над этим», — сказал Венс.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении Украине Tomahawk будет принимать президент США Дональд Трамп.

«Президент сделает то, что лучше отвечает интересам Соединенных Штатов», — подытожил вице-президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа высокоточные крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2400 км.

В свою очередь военный эксперт Павел Лакийчук считает, что Украине не стоит рассчитывать на скорую поставку Tomahawk, поскольку это «та же история, что с немецкими ракетами Taurus».