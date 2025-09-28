- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 832
- Время на прочтение
- 2 мин
США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk — Венс объяснил
Tomahawk могут продать Киеву, но только по решению Трампа.
Соединенные Штаты обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk для передачи Киеву, однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News.
«Что же сейчас, как сказал президент (Трамп — Ред.), мы это изучаем. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев. И одна из вещей, которая, опять же, мне кажется, действительно сработала в политике президента в отношении Украины и России, — это то, что она заставила европейцев серьезно подключиться. Так что, как вы знаете, мы больше не просто издаем тонны денег и оружия. То, что мы делаем, просим европейцев покупать это вооружение. Это показывает, что у европейцев теперь есть своя доля рисков. Я думаю, это действительно привлекает их и к происходящему у них у порога, и к процессу мира, который президент продвигал последние восемь месяцев. Так что мы продолжим работать над этим», — сказал Венс.
Он подчеркнул, что решение о предоставлении Украине Tomahawk будет принимать президент США Дональд Трамп.
«Президент сделает то, что лучше отвечает интересам Соединенных Штатов», — подытожил вице-президент.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа высокоточные крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2400 км.
В свою очередь военный эксперт Павел Лакийчук считает, что Украине не стоит рассчитывать на скорую поставку Tomahawk, поскольку это «та же история, что с немецкими ракетами Taurus».