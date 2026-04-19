- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 1 мин
Таганрог в огне: город накрыли ракетами
К утру 19 апреля российский город Таганрог атаковали ракеты, в результате чего поднялся пожар на местном производстве.
Ночью в российском городе Таганрог раздались взрывы в результате ракетного удара, а затем на одном из объектов начался сильный пожар. О взрывах в Таганроге сообщили около 04:45 часов.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
По предварительным данным, после серии мощных взрывов на месте попадания вспыхнул масштабный пожар. В небо над городом поднялся высокий столб густого черного дыма.
Официальная информация о масштабах разрушений и пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали российский порт Усть-Луга, нанеся значительные повреждения нефтяного терминала и фактически остановив экспортные операции агрессора.
Мы ранее информировали, что на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в российском городе Ярославль произошел масштабный пожар после атаки дронов.