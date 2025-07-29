Трагедия на Дунае: перевернулась лодка с туристами, есть погибшие

Дунай / © Pixabay

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В Румынии в заливе Мусура вблизи Сулины на участке, где Дунай впадает в Черное море, произошла серьезная авария. Перевернулось туристическое судно с 14 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли четыре человека.

Об этом сообщает Adevarul.ro.

Инцидент в дельте Дуная произошел во время штормовой погоды. Он был зафиксирован после звонка на экстренную линию 112.

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«Было сообщено, что в районе залива Мусура, на ответвлении Сулина, перевернулась лодка с 13 людьми на борту. По предварительным данным, шестеро пассажиров были в спасательных жилетах и смогли добраться до берега, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти — их осматривают медики», — проинформировали сначала в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ИЧС).

Началась спасательная операция с поисками других возможных жертв. К месту трагедии были направлены подразделения ИЧС Тулча, Береговая охрана, служба спасения, бригады скорой медицинской помощи, Капитания порта Тулча и Транспортная полиция.

«К поискам присоединились и местные жители на собственных лодках», — отметили спасатели.

Большинство туристов имели спасательные жилеты, что помогло волнам отнести их к берегу. Шестеро смогли самостоятельно добраться до суши. Четверо пострадавших находились в критическом состоянии — остановка сердца и дыхания. Их оперативно доставили на берег морскими «скорыми» для проведения реанимации.

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На место происшествия прибыла пограничная полиция, которая присоединилась к поисково-спасательным мероприятиям. Также работали три кареты скорой помощи и спасательные катера.

Позже в ИЧС уезда Тулча сообщили, что 10 человек, которые находились на лодке, доставили для обследования в больницу скорой помощи в Сулине. Четверо пострадавших умерли — это трое взрослых и один ребенок.

«Поисково-спасательные работы приостановлены — всех людей с лодки удалось найти», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее в июле во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка с 48 людьми на борту. Погибли почти 40 из них.

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