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Трагедия на Дунае: перевернулась лодка с туристами, есть погибшие
Авария в дельте Дуная произошла во время штормовой погоды, что осложнило спасательную операцию. К сожалению, четыре человека погибли, среди них — ребенок.
В Румынии в заливе Мусура вблизи Сулины на участке, где Дунай впадает в Черное море, произошла серьезная авария. Перевернулось туристическое судно с 14 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли четыре человека.
Об этом сообщает Adevarul.ro.
Инцидент в дельте Дуная произошел во время штормовой погоды. Он был зафиксирован после звонка на экстренную линию 112.
«Было сообщено, что в районе залива Мусура, на ответвлении Сулина, перевернулась лодка с 13 людьми на борту. По предварительным данным, шестеро пассажиров были в спасательных жилетах и смогли добраться до берега, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти — их осматривают медики», — проинформировали сначала в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ИЧС).
Началась спасательная операция с поисками других возможных жертв. К месту трагедии были направлены подразделения ИЧС Тулча, Береговая охрана, служба спасения, бригады скорой медицинской помощи, Капитания порта Тулча и Транспортная полиция.
«К поискам присоединились и местные жители на собственных лодках», — отметили спасатели.
Большинство туристов имели спасательные жилеты, что помогло волнам отнести их к берегу. Шестеро смогли самостоятельно добраться до суши. Четверо пострадавших находились в критическом состоянии — остановка сердца и дыхания. Их оперативно доставили на берег морскими «скорыми» для проведения реанимации.
На место происшествия прибыла пограничная полиция, которая присоединилась к поисково-спасательным мероприятиям. Также работали три кареты скорой помощи и спасательные катера.
Позже в ИЧС уезда Тулча сообщили, что 10 человек, которые находились на лодке, доставили для обследования в больницу скорой помощи в Сулине. Четверо пострадавших умерли — это трое взрослых и один ребенок.
«Поисково-спасательные работы приостановлены — всех людей с лодки удалось найти», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, ранее в июле во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка с 48 людьми на борту. Погибли почти 40 из них.