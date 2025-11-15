Трамп заявил, что ему сделали МРТ, и рассказал о результатах

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Американский президент Дональд Трамп обрадованно заявил, что во время медицинского осмотра врачи похвалили его результаты. Впрочем, деталей он избежал.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с прессой на борту Air Force One, сообщает Clash Report.

Трамп рассказал, что врачи сделали ему МРТ – магнитно-резонансную томографию. Он похвастался, что выводы были положительными.

Реклама

"Мне сделали МРТ. Врач сказал, что это лучшие результаты, которые он когда-то видел", - сообщил Трамп.

После этого журналист уточнил: "Это ваш мозг? Сердце ли?".

Трамп ответил: "Понятия не имею, что они там проверяли, но что бы они ни исследовали - сделали это отлично".

Напомним, в октябре Медик Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида сообщил, что президент США Дональд Трамп прошел медосмотр. Врач рассказал, что после прохождения комплексного медицинского осмотра состояние главы государства оценивается как отличное.