Турция хочет открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове

В свою очередь Украина сделает из консульства в Анталии Генеральное консульство.
Турция планирует открыть Генеральные консульства в двух городах Украины: Харькове и Львове. Таким образом, она усилит свое дипломатическое присутствие в Украине.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в четверг, 3 февраля.
"Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть в Харькове и во Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан", — добавил он.
Напомним, 3 февраля с официальным визитом в Украину прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкого лидера и его супругу торжественно, с почетным караулом, встретили в аэропорту Киева. В рамках визита Эрдоган встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщалось ранее, по результатам переговоров Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Документ подписал с украинской стороны премьер Денис Шмыгаль, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. По словам Зеленского, подписание этого соглашения – это "исторический момент". Благодаря этому в Украине появятся новые возможности для бизнеса, новых рынков, новых достижений и доходов, рабочих мест и инвестиций.
Читайте также:
- Конфуз визита президента Турции: Эрдоган приехал раньше, а Зеленский не вышел на крыльцо "Мариинки"
- Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"
- Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией