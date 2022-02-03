Турция хочет открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове

В свою очередь Украина сделает из консульства в Анталии Генеральное консульство.

Турция планирует открыть Генеральные консульства в двух городах Украины: Харькове и Львове. Таким образом, она усилит свое дипломатическое присутствие в Украине.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в четверг, 3 февраля.

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"Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть в Харькове и во Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан", — добавил он.

Напомним, 3 февраля с официальным визитом в Украину прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкого лидера и его супругу торжественно, с почетным караулом, встретили в аэропорту Киева. В рамках визита Эрдоган встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, по результатам переговоров Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Документ подписал с украинской стороны премьер Денис Шмыгаль, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. По словам Зеленского, подписание этого соглашения – это "исторический момент". Благодаря этому в Украине появятся новые возможности для бизнеса, новых рынков, новых достижений и доходов, рабочих мест и инвестиций.

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