Туреччина хоче відкрити Генеральні консульства у Харкові та Львові

Натомість Україна зробить із консульства в Анталії Генеральне консульство.

Туречинна планує відкрити Генеральні консульства у двох містах України: Харкові та Львові. Таким чином, вона посилить свою дипломатичну присутність в Україні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у четвер, 3 лютого.

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"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до Генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - додав він.

Нагадаємо, 3 лютого з офіційним візитом до України прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецького лідера і його дружину урочисто, з почесною вартою, зустріли в аеропорту Києва. У межах візиту Ердоган зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляли раніше, за результатами переговорів Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Документ підписав з української сторони прем'єр Денис Шмигаль, з турецької — міністр торгівлі Мехмет Муш. За словами Зеленського, підписання цієї угоди - це "історичний момент". Завдяки цьому в Україні з'являться нові можливості для бізнесу, нові ринку, нові здобутки та прибутки, робочі місця та інвестиції.

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