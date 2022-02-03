Туреччина хоче відкрити Генеральні консульства у Харкові та Львові

Натомість Україна зробить із консульства в Анталії Генеральне консульство.
Туречинна планує відкрити Генеральні консульства у двох містах України: Харкові та Львові. Таким чином, вона посилить свою дипломатичну присутність в Україні.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у четвер, 3 лютого.
"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до Генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - додав він.
Нагадаємо, 3 лютого з офіційним візитом до України прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецького лідера і його дружину урочисто, з почесною вартою, зустріли в аеропорту Києва. У межах візиту Ердоган зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Як повідомляли раніше, за результатами переговорів Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Документ підписав з української сторони прем'єр Денис Шмигаль, з турецької — міністр торгівлі Мехмет Муш. За словами Зеленського, підписання цієї угоди - це "історичний момент". Завдяки цьому в Україні з'являться нові можливості для бізнесу, нові ринку, нові здобутки та прибутки, робочі місця та інвестиції.
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