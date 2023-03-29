У России нет ресурсов для нападения на Молдову – в НАТО объяснили почему

В НАТО, однако, отметили, что Кремль использует весь арсенал гибридной войны против Молдовы.

У России нет ресурсов для нападения на Молдову, она не сможет дойти до Одессы, Приднестровья.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан, пишет NV.

"Я говорил и повторяю, что мы не видим риска быстрого военного нападения на Республику Молдова со стороны РФ. По очень простой причине — у них нет ресурсов, чтобы дойти до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю", — пояснил представитель НАТО.

Однако несмотря на такие прогнозы, Россия использует весь арсенал гибридной войны против Молдовы.

"Попытка свержения избранного демократического режима — активная операция, мобилизация политических сил Республики Молдова, коммуникация, дезинформация, ложь используются в Молдове в очень широких масштабах", — сказал Мирча Джоане.

Угроза нападения России на Молдову: что известно

Издание The Times со ссылкой на источники в украинской разведке писало, что Россия планирует захватить Молдову.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля сообщил, что разведка государства перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдавии.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее словам, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.

Российско-американский историк Юрий Фельштинский заявил, что перед российской армией все еще остается задача захвата Молдовы, так что рано или поздно Россия начнет военные действия в этой стране.

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