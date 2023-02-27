"Россия начнет военные действия в Молдове": историк объяснил, когда и как может произойти атака

Несмотря на незавершенную войну на Украине, РФ может начать военные действия в Молдове.

Диктатор РФ Владимир Путин за этот год не просмотрел ни одной своей цели и плана. Перед российской армией все еще остается задача захвата Молдовы, так что рано или поздно Россия начнет военные действия в этой стране.

Такое мнение высказал российско-американский историк Юрий Фельштинский в интервью УНИАН.

"Реальность состоит в том, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове. Несмотря на незавершенную войну в Украине и несмотря на то, что они не могут пробить сухопутные коридоры, хотя пытались это сделать с юга через Одессу", — считает эксперт.

По его словам, военная операция в Молдове для россиян крайне проблематична и рискована, пока они не пробьют сухопутный коридор. Историк уверяет, что русские войска в Приднестровье не могут самостоятельно вести военные действия, даже против молдавской армии.

"То, что российские войска покинут Приднестровье по результатам этой войны, это я гарантирую. После всех проблем, которые устроила Россия мира и в 2014 году, и особенно в 2022 году, ни у кого не будет мысли оставлять их там. И так, Приднестровье, безусловно, станет нормальной частью Молдовы. Сейчас Приднестровье - это застывшая в 1991 году территория в Советском Союзе. Там красные флаги, серпы и молоты, памятники Ленину... Это одна из причин, почему у Путина большое желание пробиться туда. Его общая, идеологическая задача – вогнать Российскую Федерацию обратно в Советский Союз. И он это делает через эти захваченные территории, в том числе "Л/ДНР", - объясняет Фельштинский.

По его мнению, Приднестровье для Путина – "очень важный момент, который диктатор уже не получил".

Что происходит в Молдове

Украинские власти передали президенту Молдовы Маи Санду информацию о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе. Россияне намеревались захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить в Молдавию войска. Высадку десанта окупантов в Молдове должен был поддержать российский военный контингент в Приднестровье.

По словам Санду, цель этих действий — свержение конституционных и легитимных властей в Кишиневе на нелегитимные, пророссийские, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

После этого новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент. Речан предупредил, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Молдове с Приднестровьем, если возникнет угроза территориальной целостности самой Украины.

Также Зеленский рассказал о доказательствах того, что РФ планировала переворот в Молдове. По его словам, осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

Президент США Джо Байден в Варшаве выразил поддержку Молдове и ее "свободным людям".

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Министерство обороны РФ, в свою очередь, традиционно обвинило Украину в подготовке "нападения" на Приднестровье .

В то же время военный эксперт Денис Попович убежден, что россиянам было бы крайне трудно организовать наступление из Приднестровья, поскольку их контингент не располагает тяжелой техникой, а перебросить ее в непризнанный анклав оккупантам пока невозможно.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что сейчас у россиян может происходить процесс накопления боекомплекта для нанесения массированного удара по Молдове.

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