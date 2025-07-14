Убил "смертельным коктейлем" 15 пациентов: начался суд над врачом

Врач / © Pixabay

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В Берлине начался суд над врачом паллиативной медицины, обвиняемым в умышленном убийстве 15 пациентов. Для своих преступлений медик использовал «смертельный коктейль» из медицинских препаратов.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Обвиняемый в умышленном убийстве 15 пациентов врач не признает вину.

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Ожидается, что на суде выступят около 150 свидетелей. Слушания могут продлиться до января 2026 года. Иск против врача подали родственники 13 умерших пациентов. Имя подсудимого не разглашается в соответствии с немецкими законами.

В обвинительном заключении говорится, что врач для убийств своих пациентов применил смертельный коктейль из медицинских препаратов. Он также поджигал дома некоторых своих жертв, чтобы скрыть следы.

По версии обвинения, в период с сентября 2021 года по июль 2024 года медик убил не менее 12 женщин и трех мужчин. О некоторых убитых может быть неизвестно. Следствию показались подозрительными смерти пациентов в возрасте с 25 до 94 лет.

Все погибшие были пациентами этого врача. У людей были потенциально смертельные и неизлечимые болезни, поэтому они получали паллиативную помощь, направленную на улучшение качества жизни, а не на лечение. Как отметили прокуроры, при этом никто из убитых не был при смерти.

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Следствие выяснило, что врач без согласия пациентов делал им инъекции анестетика и миорелаксанта, который «парализовал дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут».

Напомним, ранее стало известно, что в Норвегии к 21 году заключения приговорили 55-летнего семейного врача за изнасилование и сексуальное насилие над 94 пациентками. Наказание также предусматривает запрет заниматься медицинской практикой и выплату компенсации.