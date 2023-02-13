Украина будет в НАТО: военный аналитик перечислил главные признаки

Учитывая определенные требования к странам-членам Альянса, Украина будет в НАТО после завершения войны с Россией.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Олег Катков, главный редактор военного портала Defence Express.

"У меня есть определенный скепсис относительно членства Украины в НАТО к победе. Прежде всего, есть определенные требования к странам НАТО, в частности, относительно наличия территориальных споров. Во-вторых, это не будет процесс, который состоится через 5 минут. Он может затянуться, потому что это решение должно быть коллективным для всех членов НАТО. Это демонстрирует, например, вступление Швеции и Финляндии и позиция Турции", — отметил Катков.

По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО будет решен, однако исключительно после победы. В этом заинтересован и сам Североатлантический союз.

"Во-первых, учитывая конфигурацию безопасности. Это действительно условие существования безопасности мира. Мне кажется, что объективно этот вопрос решен. Теперь возникает вопрос времени", — добавил эксперт.

Олег Катков перечислил признаки того, что Украина будет у НАТО.

Прежде всего он отметил постоянное увеличение поддержки союзников.

"Во-вторых, уже многие оборонные компании в мире уже начинают активно заходить к украинскому оборонному рынку. Они понимают, что война завершится победой Украины. Разрешения, которые необходимы для продажи новейшего вооружения, Украиной, как членом НАТО, 100% будут получены.", – добавил Катков.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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