Украинцы меняют свое мнение о поляках: результаты опроса

Протесты польских фермеров и эмоции, которые сопровождают войну, серьезно влияют на настроения, а Россия пользуется историческими страхами – таковы главные выводы из отчета Центра Мерошевского "Польша и поляки глазами украинцев".

Симпатии украинцев к Польше заметно снизились в 2024 году по сравнению с предыдущими годами.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на результаты исследования Info Sapiens, заказанного Центром Мерошевского — уровень положительного отношения к Польше снизился почти вдвое с начала полномасштабной войны.

В 2024 году только 41% украинцев положительно относятся к Польше, из которых 4% отмечают "очень хорошее" отношение, а 37% — "хорошее". Для сравнения, в 2022 году положительно относились к полякам 83%, а в 2023 году – 67%.

Также читайте В Польше заявили о близкой перспективе прекращения огня в Украине

В то же время возросло количество тех, кто выражает нейтральное отношение — с 15% в 2022 году до 53% в этом году. Кроме того, негативно к полякам относятся 2% украинцев.

Хотя 34% украинцев не видят серьезных проблем в отношениях с Польшей, однако существуют основные причины негатива украинцев:

экономические вопросы: блокада границы, зерновой кризис и конкуренция на аграрном рынке — 29%;

исторические споры: Волынская трагедия, фигура Степана Бандеры и территориальные претензии – 25%;

плохое отношение к украинцам и беженцам – 4%.

“На результаты повлияли, прежде всего, протесты фермеров на границе. Для Польши этот вопрос имел чисто политическое измерение, для украинцев – измерение достоинства. Они истолковали выбрасывание зерна как неуважение к их труду. Более того, это шокирующая ассоциация, ведь живой травмой украинского общества является Голодомор”, — объясняет доцент политологии из Университета Николая Коперника Агнешка Бриц.

Кроме того, по словам Бриц, этой темой также воспользовалась Россия, которая активно распространяет свою пропаганду и теории заговора.

Относительно другого вопроса 60% украинцев считают утверждение о намерении Польши оккупировать западные регионы Украины абсолютной ложью, в то время как 30% допускают, что в этом может быть доля правды. Еще 4% украинцев воспринимают такое утверждение как абсолютную правду.

“Россияне пытаются вбить клин между поляками и украинцами и начали работать над этой целью задолго до 2022 года. Насытив социальные медиа подозрениями, что поляки, возможно, хотят вернуть себе западную Украину, они посеяли зерно, которое сегодня приносит плоды в форме подозрений”, — добавляет Бриц.

Несмотря на снижение уровня симпатий, Польша остается одним из лидеров по оказанию помощи Украине. За военную и гуманитарную поддержку украинцы больше всего благодарны Великобритании — 34%, Германии — 29% и Польше — 23%.

Кроме того, в отчете отмечается, что, несмотря на периодические кризисы, украинцы уверены, что Польша и дальше будет помогать им как в отпоре российской агрессии — 86%, так и во вступлении в Европейский Союз — 76%.

Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск окончательно ответил, отправят ли союзнические войска в Украину. Так, по его словам, пока нет планов по направлению союзнических войск в Украину. В частности, Польша пока не будет прибегать к таким действиям.

Министр иностранных дел Польши анонсировал переговоры по войне в Украине

Читайте также: