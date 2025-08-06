Атака дронами по России / © ТСН.ua

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В российском Брянске под утро 6 августа прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона. Регион находился под атакой беспилотников.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и Минобороны РФ.

Под утро жители Брянска сообщали о многочисленных взрывах в небе и работе ПВО. По словам местных жителей, массированная атака на город началась около 5:00, и на тот момент уже было слышно более 10 мощных взрывов.

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Очевидцы также сообщали о якобы сбивании дронов и столбе густого черного дыма на месте падения обломков БпЛА в одном из районов Брянска.

О звуках пролета дронов и взрывах сообщали жители других районов Брянской области. По меньшей мере 13 беспилотников заметили над селом Высоким, Унецким и Фокинским районами.

В российском Минобороны утверждают, что в Брянской области было сбито 16 дронов.

Дата публикации 09:44, 06.08.25 Количество просмотров 12 Брянск атаковали беспилотники

Заметим, Брянск далеко не впервые попадает под дроновую атаку. Так, последний раз в конце июня в Брянской области Силы обороны Украины поразили склады боеприпасов российской армии. На территории объекта возник пожар.

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Кроме того, в ночь на 6 августа дроны атаковали Ростовскую область России. О взрывах сообщали жители станицы Тацинской и Каменска-Шахтинского. Возник пожар.