В Грузии возобновились протесты: митингующие снова идут к парламенту (видео)

На протесты собрались тысячи людей, которые снова отправились к парламенту Грузии.

В Тбилиси второй день не утихают протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". После обеда 8 марта люди начали активно сходиться на новые митинги.

Об этом сообщают местные издания и публикуют видео протестов.

На кадрах видно, как на протесты собрались тысячи грузин, в руках они держат транспоранты с призывами отменить принятый в первом чтении законопроект об "иноагентах", а пророссийское правительство уйти в отставку, также несут флаги своей страны, США и ЕС. Участники акции снова направились к зданию парламента с возгласами No Russian Law ("Нет российскому закону").

Напомним, 7 марта Грузию всколыхнули митинги против так называемого "закона об иностранных агентах", который называют пророссийским и направленным против евроинтеграции страны. Во время акции произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили водометы, светошумные гранаты и слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали "коктейли Молотова". В МИД Грузии сообщили, что задержаны по меньшей мере 66 протестующих.

Что предшествовало масштабным протестам в Грузии

Причиной протестов стал принятый парламентом Грузии проект закона об "иноагентах", копирующий аналогичный российский закон. Он предполагает, что СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иностранных агентов". Фактически инициатива направлена на ограничение деятельности правозащитников, оппозиционной печати. Во время его рассмотрения произошла не одна драка депутатов. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил в поддержку закона об иноагентах, а президент Грузии — против него.

В Европейском Союзе заявили, что документ противоречит условиям членства в ЕС. Посольство США в Грузии назвало принятие этого законопроекта "черным днем для грузинской демократии".

Протесты в Грузии: слезоточивый газ, водометы и аресты митингующих

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