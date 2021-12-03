В Индии леопард ворвался в школьный класс и напал на ученика (видео)

В Индии леопард ворвался в школьный класс и напал на ученика (видео)

Хищника не могли поймать девять часов.

В индийском городе Алигарх леопард ворвался в школу, вошел в класс и напал на ученика.

Об этом сообщает сайт телеканала NDTV.

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Ученик по имени Лаки Радж Сингх зашел в школьный класс перед занятием и обнаружил там леопарда.

"Как только я отвернулся, животное напало и укусило меня за руку и спину", — рассказал он.

Сингха срочно доставили в больницу, предоставили ему необходимую помощь и отпустили домой.

Сотрудники школы заперли леопарда в классе и начали следить за ним через камеры видеонаблюдения. Директор школы обратился в организацию защиты диких животных и вызвал спасателей, которые вскоре прибыли на место происшествия. Им понадобилось девять часов, чтобы поймать хищника и забрать его в безопасное место.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разодрала двух мужчин на глазах у их друга, который успел взобраться на дерево и спастись.

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