В Индии одобрили COVID-вакцинацию подростков от 15 лет

В Индии одобрили COVID-вакцинацию подростков от 15 лет

Более 90% взрослого населения Индии получили первую дозу вакцины от коронавируса.

В Индии в субботу, 25 декабря, объявили об одобрении вакцинации против COVID-19 для подростков от 15 до 18 лет.

Об этом со ссылкой на индийского премьер-министра Нарендру Моди сообщает Axios.

Отмечается, что несовершеннолетние смогут получить прививку против коронавируса с 3 января.

Кроме того, со следующей недели медработникам и всем работающим на передовой борьбы с SARS-CoV-2 будут предлагать бустерную дозу COVID-вакцины. Доступ к дополнительному уколу также будут иметь лица из групп высокого риска и граждане старше 60 лет.

В общей сложности, по словам Моди, более 90% взрослого населения Индии уже получили первую дозу вакцины.

Напомним, что в течение двух последних недель в стране в среднем ежедневно регистрировали около семи тысяч новых инфицирований.

В сентябре 2020 года и в мае этого года государство охватили масштабные вспышки COVID-19. На пике второго всплеска в Индии каждый день фиксировали более 400 тысяч больных.

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Сразу несколько стран Европы фиксируют безумные темпы распространения COVID из-за штамма "Омикрон" | Новости мира Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.