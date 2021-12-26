В Індії схвалили COVID-вакцинацію підлітків від 15 років

В Індії схвалили COVID-вакцинацію підлітків від 15 років

Понад 90% дорослого населення Індії вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

В Індії в суботу, 25 грудня, оголосили про схвалення вакцинації проти COVID-19 для підлітків від 15 до 18 років.

Про це із посиланням на індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді повідомляє Axios.

Зазначається, що неповнолітні зможуть отримати щеплення проти коронавірусу від 3 січня.

Окрім того, від наступного тижня медпрацівникам та всім, хто працює на передовій боротьби зі SARS-CoV-2, пропонуватимуть бустерну дозу COVID-вакцини. Доступ до додаткового уколу також матимуть особи з груп високого ризику та громадяни, старші 60 років.

Загалом, за словами Моді, понад 90% дорослого населення Індії вже отримали першу дозу вакцини.

Нагадаємо, що впродовж двох останніх тижнів в країні в середньому щодня реєстрували близько семи тисяч нових інфікувань.

У вересні 2020 року та у травні цього року державу охопили масштабні спалахи COVID-19. На піку другого сплеску в Індії щодня фіксували понад 400 тисяч хворих.

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Одразу кілька країн Європи фіксують шалені темпи поширення COVID через штам "Омікрон" | Новини світу Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.