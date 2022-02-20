В контролируемом РФ Приднестровье сепаратисты провели военные учения

Москва продолжает нагнетать ситуацию вокруг украинских границ с помощью своих марионеток в непризнанном Приднестровье.

В так называемой "Приднестровской Молдавской республике" — части Молдовы, объявившей о своей "независимости", и где размещены российские войска, провели военные учения.

Об этом сообщает "министерство обороны" сепаратистов.

Учения провели в ночь с 18 на 19 февраля.

"В темное время суток ограничение видимости мишенного поля усложнило боевую стрельбу. Стрельба из пулеметов БТР и стрелкового оружия велась трассирующими боеприпасами. На разном удалении поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника", — говорится в сообщении.

Ранее в мотострелковых подразделениях сепаратистов состоялись контрольно-тактические занятия и боевая стрельба днем.

Кроме того, по информации российской "Комсомольской правды", непризнанное Приднестровье привело свои войска в полную боевую готовность.

Какая цель обучения и приведения войск к боевой готовности, марионетки Кремля в Приднестровье не сообщают. Приднестровские учения проходят на фоне обострения на Донбассе и стягивания Россией войск к границам Украины.

В Приднестровье размещен один российский батальон в составе 412 человек и два батальона воинской части №13962, с примерно 1,5 тыс. военных для охраны боеприпасов в селе Колбасная. Этот склад является одним из самых больших в Европе.

В конце января 2022 года сепаратисты Приднестровья также провели обучение с участием российских военнослужащих. В них приняло участие около 100 единиц военной и боевой техники.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что хочет полного вывода российских войск из своей страны.

Отметим, что до 1940 г. часть территории Приднестровья находилась в составе УССР. В 1924 году на этой территории была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1940 году, после аннексии Бессарабии Советским Союзом МАССР присоединили к новосозданной Молдавской ССР. Северо-восточные районы МАССР вернули в состав Одесской области Украины. На территории Приднестровья, по данным переписи 2004 года, почти 30% населения — украинцы.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы готовят провокацию на границе Украины и Молдовы.

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