У контрольованому РФ Придністров'ї сепаратисти провели військові навчання

Москва продовжує нагнітати ситуацію навколо українських кордонів за допомогою своїх маріонеток у невизнаному Придністров'ї.

У так званій "Придністровській Молдавській республіці" — частині Молдови, яка оголосила про свою "незалежність", і де розміщені російські війська, провели військові навчання.

Про це інформує "міністерство оборони" сепаратистів.

Навчання провели в ніч з 18 на 19 лютого.

"У темний час доби обмеження видимості мішенного поля ускладнило бойову стрілянину. Стрільба з кулеметів БТР і стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. На різному видаленні вражалася "бронетехніка" і "група піхоти" умовного противника", — йдеться в повідомленні.

Раніше у мотострілецьких підрозділах сепаратистів відбулися контрольно-тактичне заняття та бойова стрільба вдень.

Крім того, за інформацією російської "Комсомольської правди", невизнане Придністров'я привело свої війська до повної бойової готовності.

Яка мета навчання і приведення військ до бойової готовності, маріонетки Кремля у Придністров'ї не повідомляють. Придністровські навчання відбуваються на тлі загострення на Донбасі та стягування Росією військ до кордонів України.

У Придністров'ї розміщений один російський батальйон у складі 412 людей та два батальйони військової частини №13962, з приблизно 1,5 тис. військових для охорони складу боєприпасів у селі Ковбасна. Цей склад є одним із найбільших у Європі.

В кінці січня 2022 року сепаратисти Придністров'я також провели навчання за участю російських військовослужбовців. У них взяли участь близько 100 одиниць військової та бойової техніки.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що хоче повного виведення російських військ із своєї країни.

Зазначимо, що до 1940 р. частина території Придністров'я перебувала у складі Української РСР. У 1924 році на цих теренах була створена Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 1940 року, після анексії Бессарабії Радянським Союзом МАРСР приєднали до новоствореної Молдавської РСР. Північно-східні райони МАРСР повернули до складу Одеської області України. Водночас, на території Придністров'я, за даними перепису 2004 року, майже 30% населення — українці.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби готують провокацію на кордоні України та Молдови.

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