В Кремле отреагировали на заявление Шольца о переговорах с Путиным

Песков заявляет, что Путин открыт для контактов.

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Песков говорит, что запросов на разговор с диктатором РФ от Берлина не было.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", — сказал Песков, комментируя слова Шольца по поводу диалога с Путиным.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении проводить переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, Берлин будет продолжать усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Кроме того, похожее желание выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что, несмотря на критику, продолжит диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что хотя Москва говорит о якобы возможности переговоров с Киевом, в Кремле откровенно врут, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

Читайте также: