В Пентагоне назвали, сколько средств осталось на помощь Украине

Пока в Конгрессе идут дебаты, продолжать или нет помощь Украине, Пентагон подсчитывает оставшиеся деньги.

Соединенные Штаты имеют чуть более $5,4 млрд для предоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщает спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"На данный момент у нас более 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA", — сказал Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества, находящегося в федеральной собственности).

Еще 1,6 млрд долларов осталось у Пентагона на пополнение собственных запасов вооружений, таких как ракеты и артиллерийские снаряды, после оказания помощи Украине.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Дж. Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен выступили в Конгрессе, где призвали законодателей проголосовать за предоставление финансовой помощи Украине.

Сейчас в политических кругах США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из них 61,3 млрд долларов хотят выделить Украине, 14,3 млрд долларов – Израилю.

Республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выступают за принятие решения о помощи Израилю, игнорируя запрос Байдена по Украине.

В свою очередь лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл настаивает на решении о совместной помощи Украине и Израилю.

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