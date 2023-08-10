В Польше протестуют против строительства супермаркета, потому что там "являлась Дева Мария"

Люди считают, что в "святом месте такого быть не может".
В Польше местные жители и некоторые представители власти выступили против строительства распределительного центра крупной сети немецких супермаркетов, заявляя, что в этом месте "являлась Дева Мария".
Об этом пишет onet.pl.
Малопольский староста Барбара Новак выступает против строительства распределительного центра крупной немецкой сети супермаркетов в гмине Гетшвальд (Варминско-Мазурское воеводство), где когда-то происходили объявления Богородицы.
"Не должен ли Гетшвальд, где Мария появлялась более 160 раз, быть под особой защитой каждого польского католика, общественности и правительства? Не должен ли он, как Лурд или Фатима, быть заповедной зоной? Битва за Гетшвальд продолжается", — заявила чиновница.
Некоторые жители гмины также активно протестуют против инвестиций, говоря, что "вонь немецкого мусора осквернит престол Матери Божьей". Сейчас идет обсуждение строительства этого центра в гмине, где раньше являлась Богородица.
Напомним, польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.
Читайте также:
- В Польше задержали 4 человека, которые "наживались на украинках и разврате": фото
- В Польше задержали украинцев: из-за пыток и изнасилования их 2-летний сын получил инвалидность
- В Польше нашли погребение "вампиров": ребенок лицом книзу и треугольные замки на ногах