В Польше задержан агент РФ с украинским паспортом: чем он занимался

Ему грозит до 12 лет заключения.

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Украины, действовавшего в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает департамент национальной безопасности канцелярии, пишет PAP.

Инцидент произошел 31 января во Вроцлаве. Злоумышленник действовал в составе организованной преступной группировки и по заказу российских спецслужб готовился к совершению диверсий и актов саботажа. В частности, речь идет о подготовке поджога зданий во Вроцлаве.

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"Агентство внутренней безопасности получило информацию о том, что гражданин Украины, действуя по указанию российских спецслужб, планирует совершить на территории Польши действия, направленные на поджог объектов во Вроцлаве, которые расположены в непосредственной близости от элементов инфраструктуры стратегического характера", — говорится в сообщении. в сообщении.

По данным следствия, задержанному предъявлены обвинения в участии в международной организованной преступной группировке, а также в планировании диверсионно-подрывной деятельности на территории Польши по заказу российских спецслужб.

За это преступление ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Польше во время блокады границы произошел скандал из-за гуманитарной помощи Украины и монахини. В пункте пропуска "Медика", где должен быть груз с гуманитарной помощью от краковского "Каритаса" для Украины, были и якобы автомобильные запчасти из Германии.

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