В ЛДПР убеждены, что сформулированные "Жириновскими" оценки и прогнозы помогут "успешному развитию будущего России".

В России с помощью искусственного интеллекта планируют создать "политический алгоритм" под названием "Жириновский". Ожидается, что он будет способен генерировать ответы на разные вопросы на основании выступлений покойного скандального и украинофобного политика Владимира Жириновского.

Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий 6 апреля – в годовщину смерти своего соратника.

Политик также сообщил о планах ЛДПР создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский институт для изучения наследия Жириновского. Слуцкий назвал его "патриотом, пророком, учителем".

Также читайте Путин попал в неловкое положение на встрече с послами: видео позора

"Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. С помощью искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский". К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты", – написал в Сети лидер ЛДПР.

"Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предполагал Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом "Жириновский" оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира", — добавил Слуцкий.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в комментариях российским средствам массовой пропаганды уточнил, что нейросеть "Жириновский" создадут на базе более 18 000 часов интервью и выступлений скандального политика за более чем 30 лет.

"Задача этой нейросети исключительно просветительская – познакомить людей с наследием Жириновского. Мы выбрали для этого такую современную и привлекательную для молодежи форму", – добавил Дюпин.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года в результате осложнений от коронавируса.

Заметим, что за годы работы Жириновского в партии ЛДПР главной темой его речей был "украинский вопрос" – он выступал за вхождение Украины и Беларуси в состав России на правах новых федеральных округов. Политик также поддерживал войну на востоке Украины и с самопровозглашенные "ЛДНР". Мы собрали топ безумных цитат Жириновского.

Читайте также:

"Может отчитаться в Гааге": Британия четко высказалась о речи российской чиновницы в ООН