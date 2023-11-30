В Румынии перекинулся микроавтобус с американскими солдатами

Автобус выехал за пределы проезжей части и перекинулся.

В румынском городе Каракале перекинулся микроавтобус с 7 американскими солдатами из базы Девесела, 5 из них пострадали.

Об этом пишет Digi24.

"После первых проверок полиция выяснила, что мужчина, управляя микроавтобусом, в котором находились 7 человек, на перекрестке с коммунальной дорогой потерял ориентацию и перевернулся за пределы проезжей части", — сообщил источник для издания.

По данным СМИ, в результате ДТП пяти лицам, пассажирам автомобиля, понадобилась медицинская помощь, их доставили в муниципальную больницу Каракала.

Водителя проверили на алкотестере, результат отрицательный.

Как сообщает информационное агентство, полиция открыла уголовное производство по факту ДТП.

Напомним, в Японии разбился военный самолет США с восемью людьми на борту.

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