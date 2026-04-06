В США поставили под сомнение психическое состояние Трампа — The Guardian
Агрессивные заявления президента США вызвали серьезную критику внутри страны, подчеркнув раскол в политической среде и растущую обеспокоенность среди законодателей по поводу его поведения на международной арене.
Ряд американских политиков выразили серьезную обеспокоенность психическим состоянием президента США Дональда Трампа после его последней бранной угрозы в адрес Ирана.
Об этом сообщает The Guardian.
Накануне Трамп публично призвал Тегеран открыть Ормузский пролив и угрожал атаковать энергетическую инфраструктуру страны, используя при этом грубую лексику.
На действия президента отреагировали как демократы, так и бывшие соратники Трампа.
В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала всех в окружении президента, кто считает себя христианином, «умолять Бога о прощении» и вмешаться в «безумие» главы государства.
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал заявления Трампа похожими на «тириаду безумного сумасшедшего», и добавил, что президент своими словами отталкивает союзников и подталкивает страну к опасности.
Сенатор Берни Сандерс охарактеризовал заявления Трампа как «опасные и психически неуравновешенные» и призвал Конгресс немедленно действовать для прекращения эскалации.
Кроме того, еще несколько демократов, среди которых Ро Ханна и Тим Кейн, подвергли критике риторику Трампа, назвав ее «стыдной», «детской» и опасной для американских военных в Иране.
Что предшествовало
Американский президент Дональд Трамп обратился к иранскому руководству в бранной форме и потребовал открыть Ормузский пролив. В соцсети Truth Social он пригрозил устроить «день электростанций» и «день мостов» в Иране.
Отметим, Трамп не в первый раз ставит ультиматум Тегерану, при этом заявляет, что стороны ведут переговоры. Руководство Ирана после последних угроз американского президента заявило, что Израиль и США ждет «адское наказание».