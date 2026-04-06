В США поставили под сомнение психическое состояние Трампа — The Guardian

Реклама

Ряд американских политиков выразили серьезную обеспокоенность психическим состоянием президента США Дональда Трампа после его последней бранной угрозы в адрес Ирана.

Об этом сообщает The Guardian.

Накануне Трамп публично призвал Тегеран открыть Ормузский пролив и угрожал атаковать энергетическую инфраструктуру страны, используя при этом грубую лексику.

Реклама

На действия президента отреагировали как демократы, так и бывшие соратники Трампа.

В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала всех в окружении президента, кто считает себя христианином, «умолять Бога о прощении» и вмешаться в «безумие» главы государства.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал заявления Трампа похожими на «тириаду безумного сумасшедшего», и добавил, что президент своими словами отталкивает союзников и подталкивает страну к опасности.

Сенатор Берни Сандерс охарактеризовал заявления Трампа как «опасные и психически неуравновешенные» и призвал Конгресс немедленно действовать для прекращения эскалации.

Реклама

Кроме того, еще несколько демократов, среди которых Ро Ханна и Тим Кейн, подвергли критике риторику Трампа, назвав ее «стыдной», «детской» и опасной для американских военных в Иране.

Что предшествовало

Американский президент Дональд Трамп обратился к иранскому руководству в бранной форме и потребовал открыть Ормузский пролив. В соцсети Truth Social он пригрозил устроить «день электростанций» и «день мостов» в Иране.

Отметим, Трамп не в первый раз ставит ультиматум Тегерану, при этом заявляет, что стороны ведут переговоры. Руководство Ирана после последних угроз американского президента заявило, что Израиль и США ждет «адское наказание».