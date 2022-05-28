В Японии будут платить предприятиям за трудоустройство украинцев

В Японии будут платить предприятиям за трудоустройство украинцев

Японские компании, которые будут нанимать украинских переселенцев, смогут получить гранты в размере до 600 тысяч иен (140 тысяч гривен).

В Министерстве труда Японии решили поощрить местные компании принимать на работу переселенцев из Украины, покинувших дома из-за войны.

Об этом сообщает Japan Today.

Японские чиновники внесли украинских переселенцев в возрасте до 65 лет в программу поощрительных грантов, охватывающую в этой стране трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.

Для малого и среднего бизнеса гранты составят 600 тысяч иен (140 тысяч гривен), а для крупных компаний – 500 тысяч иен (116 тысяч гривен).

В издании сообщили, что с начала российского вторжения в Японию прибыло 1055 переселенцев из Украины.

Напомним, правительство Японии решило ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

В Японии впервые за 19 лет Курильские острова назвали "незаконно оккупированной территорией"

Читайте также: