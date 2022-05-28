У Японії платитимуть підприємствам за працевлаштування українців

У Японії платитимуть підприємствам за працевлаштування українців

Японські компанії, які найматимуть українських переселенців, зможуть отримати гранти у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень).

У Міністерстві праці Японії вирішили заохотити місцеві компанії приймати на роботу переселенців з України, які покинули домівки через війну.

Про це повідомляє Japan Today.

Японські урядовці внесли українських переселенців віком до 65 років до програми заохочувальних грантів, що охоплює в цій країні працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.

Для малого та середнього бізнесу гранти становитимуть 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень), а для великих компаній - 500 тисяч ієн (116 тисяч гривень).

У виданні повідомили, що від початку російського вторгнення до Японії прибуло 1055 переселенців з України.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив запровадити додатковий пакет санкцій щодо РФ через розв’язану Кремлем війну в Україні.

У Японії вперше за 19 років Курильські острови назвали "незаконно окупованою територією"

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