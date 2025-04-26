Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы ради Зеленского: подробности

Многочисленные мировые лидеры и королевские особы собрались на похоронах Папы Римского / © Associated Press

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Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить президенту Украины место вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает The Telegraph.

Зеленского встретили аплодисментами, когда он со своей женой занимал свое место на площади Святого Петра после короткой встречи с Дональдом Трампом.

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Как сообщает издание, вероятно Ватикан принял специальные меры для того, чтобы Зеленскому уделить главное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров сидели в соответствии с названием их страны и независимо от того, являются ли они главами государства или правительств.

Согласно негласным правилам, мировые лидеры размещались в алфавитном порядке по названиям стран на французском языке — традиционном языке дипломатии, которым составлялись протокольные документы.

Согласно этим требованиям президент Украины мог бы рассчитывать на то, что его место будет в третьем ряду или даже дальше. Его же разместили в первом ряду — в одиннадцати местах от Дональда Трампа, который сидел справа.

В Ватикане не отрицают, что правила протокола были нарушены.

Между Зеленским и Трампом сидели президенты Индии, Венгрии, Габона, а также Эммануэль Макрон с супругой Бриджит и Александр Стубб, президент Финляндии.

На французском языке название Соединенных Штатов начинается на букву «Е»— États-Unis.

Справа от Трампа и его жены Мелании сидели Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Фелипе (на французском — Espagne, ред).

Справа от Зеленского был Майкл Д. Хиггинс, президент Ирландии, свидетельствующий о нарушении протокольных правил, чтобы обеспечить украинскому лидеру привилегированное место.

В других местах правила строго придерживались: Хавьер Милей, президент Аргентины, сидел рядом со швейцарским гвардейцем в крайнем правом углу первого ряда.

Принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду, рядом с Олафом Шольцом, уходящим в отставку канцлером Германии и являющимся главой правительства, а не главой государства.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, и его жена также присутствовали, как и Джо Байден, бывший президент США, сидевший в пятом ряду.

Серджо Маттарелла, президент Италии, был в первом ряду, тогда как Джорджия Мелони, премьер-министр страны, сидела дальше позади — согласно протоколу, различающему глав государств и глав правительств, таких как президенты и королевская семья.

Напомним, перед похоронами Папы Римского Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. В ходе 15-минутной встречи лидеры двух стран обсудили ряд вопросов.

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