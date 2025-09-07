Велогонка превратилась в разгром: известно о десятках раненых участников

ТСН в социальных сетях

Около 70 человек пострадали во время велогонки. Там произошло массовое столкновение.

Вера Хмельницкая
Велогонки Фото: иллюстративное / © Pixabay/Rolf_Larsen

В Германии, в городе Бад-Дюрхайм, во время любительских велогонок Riderman произошло массовое столкновение. По данным полиции, пострадали около 70 участников, до 20 из них получили тяжелые травмы.

Об этом пишет BILD.

По предварительной информации, аварию повлекло за собой падение одного из гонщиков. Из-за цепной реакции велосипедисты начали врезаться друг в друга, в результате чего образовалась пробка.

На место прибыли десятки карет скорой помощи и четыре санитарных вертолета. Легко пострадавших доставили в ближайшие больницы. Точные данные о количестве спортсменов, получивших ранения, уточняются.

Организаторы отменили все последующие заезды и сообщили, что в соревнованиях участвовало около 1200 человек. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Тем временем в Украине произошло смертельное ДТП. В Одесской области автомобиль врезался в дерево. На месте погибли дети.

А накануне в Сумской области пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой. Там были пострадавшие. Полиция рассказала, что авария произошла вечером. 26-летний водитель мотоцикла «МТ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Mercedes Sprinter».

