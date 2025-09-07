Велогонка превратилась в разгром: известно о десятках раненых участников

Велогонки Фото: иллюстративное / © Pixabay/Rolf_Larsen

В Германии, в городе Бад-Дюрхайм, во время любительских велогонок Riderman произошло массовое столкновение. По данным полиции, пострадали около 70 участников, до 20 из них получили тяжелые травмы.

Об этом пишет BILD.

По предварительной информации, аварию повлекло за собой падение одного из гонщиков. Из-за цепной реакции велосипедисты начали врезаться друг в друга, в результате чего образовалась пробка.

На место прибыли десятки карет скорой помощи и четыре санитарных вертолета. Легко пострадавших доставили в ближайшие больницы. Точные данные о количестве спортсменов, получивших ранения, уточняются.

Организаторы отменили все последующие заезды и сообщили, что в соревнованиях участвовало около 1200 человек. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

