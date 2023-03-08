Внезапно перестала дышать: в Польше скончалась 12-летняя девочка из Украины

В Польше внезапно скончалась 12-летняя девочка из Украины. Ребенок потерял сознание и не дышал.

Об этом сообщает издание in Poland.

По данным СМИ, трагедия произошла в Устке Поморского воеводства днем 7 марта. Предварительно известно, что гражданка Украины потеряла сознание и перестала дышать.

Также читайте В Польше в университете во время учебы загадочно погиб студент: подробности трагедии

Мать ребенка рассказала, что все произошло дома. На тот момент женщина также была дома и сразу вызвала "скорую".

Приехавшие медики начали сердечно-легочную реанимацию. Впоследствии им на помощь пришли пожарные, которые привезли кислород, потому что в машине "скорой" его было мало.

Врачи реанимировали ребенка больше часа. К сожалению, их старания не имели успеха.

Причину внезапной смерти выясняет прокуратура. Следователи назначили вскрытие. Матери девочки предоставили украиноязычному психологу.

Напомним, в графстве Девон нашли без сознания на пляже 14-летнюю девушку из Украины. Ее пытались спасти местные медики, но усилия были тщетными.

Затем в МИД Украины подтвердили смерть 14-летней девушки и сообщили, что расследование уже продолжается.

Как оказалось впоследствии, в Британию девочка уехала вместе с мамой из-за нападения России на Украину. Украинка ходила в школу в Доулише и хорошо училась. Близкая подруга семьи, также живущая в Доулише, рассказала, что Альбина была умным ребенком, она любила рисовать и всегда слушалась своей матери.

Читайте также: