Возле Японии произошло мощное землетрясение: движение поездов парализовано, люди готовятся к цунами

Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами в регионе / © Associated Press

Сегодня, 20 апреля, у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение с предыдущей магнитудой 7,4. В ряде префектур объявили предупреждение о цунами.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км.

По японской шкале сейсмической интенсивности землетрясение достигло уровня 5+, то есть его сила была такой, что людям было трудно передвигаться.

Власти предупредили об угрозе цунами в префектурах Ивати, Аомори на острове Хонсю и на острове Хоккайдо. Волны могут достигать до 3 метров в высоту.

Людей предупредили об угрозе цунами / © Associated Press

По информации NHK, цунами высотой 80 сантиметров уже достигло порта Кудзи в префектуре Ивати, и уровень воды продолжает подниматься. Также цунами высотой 40 сантиметров зафиксирован в порту Мияко.

Из-за землетрясения приостановлено движение скоростных поездов Тохоку-Синкансен и на линии Ямагата-Синкансен.

Также прервано движение всех местных железнодорожных линий в префектуре Ивати и некоторых линиях на Хоккайдо.

Напомним, на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:35 по местному времени в провинции Токат.