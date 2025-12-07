Всемирно известный аэропорт заблокирован: что произошло

В Гитроу распылили перечный газ Фото: иллюстративное

В лондонском аэропорту Гитроу в многоуровневом паркинге у Терминала 3 группа мужчин распылила перечный газ. Люди начали кашлять и почувствовали резкое жжение в горле. На место мгновенно прибыли вооруженные полицейские, задержавшие подозреваемых. Инцидент повлек за собой значительные перебои с доступом к терминалам, движением транспорта и работой автомобильного паркинга.

Министр по вопросам полиции и преступности Сара Джонс заявила, что жители района должны «следовать советам полиции» после инцидента, передает BBC.

Она добавила, что получает «регулярные обновления» по ситуации.

Министр заявила, что ее мнения со всеми пострадавшими, и выразила «искреннюю благодарность» экстренным службам за их «скорую реакцию» и оперативное задержание подозреваемого.

По словам журналиста по вопросам путешествий Саймона Келдера, инцидент произошел в «чрезвычайно загруженное время». Терминал 3 обслуживает рейсы крупных авиакомпаний, таких как Virgin Atlantic, Emirates и Qantas.

По подсчетам Келдера, около 120 тысяч пассажиров должны были вылететь из терминалов 2 и 3, но в течение минимум часа почти никто не мог туда добраться.

Он пояснил, что авиарейсы ждать пассажиров не будут. Задержки возможны только в том случае, если в пробке оказались члены экипажей.

Правила о правах пассажиров в ситуациях, когда человек не может добраться до аэропорта из-за внешних событий, четко не прописаны, но авиакомпании, по его словам, будут пытаться пересадить таких пассажиров на ближайшие доступные рейсы.

Пассажиры ждут шаттлы часами

Люди, пытающиеся уехать из Терминала 3, рассказывают, что ждут автобусов до долгосрочной парковки по несколько часов, хотя обычно шаттлы курсируют каждые 15 минут, передает BBC.

Сотрудники аэропорта раздают пассажирам воду.

Очереди в поездном терминале рассосались

Ранее сообщалось об огромных скоплениях людей на станции, обслуживающей терминалы 2 и 3, однако сейчас потоки выровнялись, и поезда прибывают без задержек.

«Я почувствовал жгучую боль в горле», — рассказал очевидец.

Пассажир Том Бейт рассказал BBC, что подумал, что стал свидетелем нападения. Он видел, как группа молодых людей в черном пробежала сквозь толпу, после чего люди начали кашлять.

«Я тоже начал кашлять и почувствовал сильное жжение в горле», — отметил он.

Позже он видел, как в многоуровневый паркинг прибыло большое количество вооруженной полиции. По предварительным данным, несколько человек опрысканы перечным газом.

Пассажиры пытались идти к терминалам через автомобильные тоннели.

Полиция останавливала людей, пытавшихся добраться до терминалов пешком через транспортные тоннели, — там разрешено движение только авто. Некоторые пассажиры пытались останавливать занятые такси.

Экстренные службы сообщили, что для пассажиров будут организованы автобусы.

По словам очевидцев, сами рейсы выполняются по графику. Однако многоуровневый паркинг был закрыт более двух часов, что создало задержки для возвращавшихся к своим авто.

Напомним, в Вильнюсе ранее международный аэропорт был вынужден временно прекратить работу из-за опасности в воздушном пространстве. Были зафиксированы объекты, похожие на воздушные шары, запущенные с территории Беларуси, что литовская сторона расценивает как элемент гибридной агрессии.