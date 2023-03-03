Взрывы прогремели в районе аэропорта Брянска: что говорят власти и пропаганда

В районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели два взрыва вечером 3 марта и был якобы сбит дрон.

Об этом заявляют российские средства массовой пропаганды.

Так, одно из провластных изданий сообщило о двух взрывах в районе аэропорта и работе ПВО. Пропагандисты также заявили о сбитии якобы украинского дрона.

Однако власти Брянской области наспех опровергли информацию о работе ПВО в городе. Там сказали, что соответствующий звук был слышен из-за истребителя, который проходил звуковой барьер.

Напомним, днем ​​3 марта взрыв прогремел в российском Краснодаре, после чего вспыхнул пожар в районе авиаучилища.

Заметим, что накануне пропагандисты заявили об "украинских диверсантах", стрельбе и захвате ими заложников в Брянской области РФ. В Украине сразу опровергли свою причастность к этим событиям, а президент РФ Владимир Путин традиционно заявил о "теракте" и "неонацистах". Ответственность за события взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК), призвавший сограждан к бунту против власти.

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