Вибухи прогриміли в районі аеропорту Брянська: що кажуть влада і пропаганда

У районі міжнародного аеропорту Брянська (Росія) пролунали два вибухи ввечері 3 березня і було начебто збито дрон.

Про це заявляють російські засоби масової пропаганди.

Так, одне з провладних видань повідомило про два вибухи в районі аеропорту і роботу ППО. Пропагандисти також заявили про збиття начебто українського дрона.

Однак влада Брянської області поспіхом спростували інформацію про роботу ППО в місті. Там сказали, що відповідний звук було чутно через винищувач, який проходив звуковий бар'єр.

Нагадаємо, вдень 3 березня вибух прогримів у російському Краснодарі, після чого спалахнула пожежа в районі авіаучилища.

Зауважимо, що напередодні пропагандисти заявили про "українських диверсантів", стрілянину та захоплення ними заручників у Брянській області РФ. В Україні одразу спростували свою причетність до цих подій, а президент РФ Володимир Путін традиційно заявив про "теракт" і "неонацистів". Відповідальність за події взяв на себе"Російський добровольчий корпус" (РДК), який закликав співгромадян до бунту проти влади.

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