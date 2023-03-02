"Від вибуху затремтіли будинки": у Тульській області РФ виявили вирву

Сьогодні вранці "бавовна" завітала до Тульської області РФ.

У Тульській області РФ виявили вирву від вибуху діаметром близько півтора метра.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.

Вибух стався неподалік селища Березовський близько 8 години ранку.

"Його почули всі місцеві жителі — за їхніми словами, від вибуху затремтіли будинки. Пізніше в лісі виявили вирву глибиною о пів метра. Навколо все було посипано попелом і лежали тіла кількох птахів. Зараз мешканців не пускають до місця — територія оточена поліцією, на місці працюють вибухотехніки", — повідомляє телеграм-канал Baza.

Містині влада вважає, що воронка могла з'явитися внаслідок падіння безпілотного літального апарату. Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, останніми днями з різних регіонів Росії надходять повідомлення про падіння безпілотників. Так, 27 лютого в Білгороді впали одразу три безпілотники.

Того ж дня безпілотники, зокрема, долетіли до Адигеї, Брянської області, Краснодарського краю і навіть Санкт-Петербурга та Підмосков'я. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку БПЛА на Росію.

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