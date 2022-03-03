Зеленский переговорил с президентом Кореи Мун Чже Ином

Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор с главой Республики Корея Мун Чже Ином, заявил о развитии антивоенной коалиции против РФ по всему миру.

Провел разговор с Президентом Мун Чже Инном @moonriver365. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку со стороны, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 3, 2022

"Провел разговор с президентом Кореи Мун Чже Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку Украины со стороны Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Расстраиваем антивоенную коалицию по всему миру", — написал Зеленский в Twitter.