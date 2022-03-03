Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский переговорил с президентом Кореи Мун Чже Ином

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский переговорил с президентом Кореи Мун Чже Ином

president.gov.ua

Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор с главой Республики Корея Мун Чже Ином, заявил о развитии антивоенной коалиции против РФ по всему миру.

"Провел разговор с президентом Кореи Мун Чже Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку Украины со стороны Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Расстраиваем антивоенную коалицию по всему миру", — написал Зеленский в Twitter.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация