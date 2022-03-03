Зеленський переговорив з президентом Кореї Мун Чже Іном

Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з главою Республіки Корея Мун Чже Іном, заявив про розвиток антивоєнної коаліції проти РФ у всьому світі.

Провів розмову з Президентом Мун Чже Іном @moonriver365. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку з боку , за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2022

"Провів розмову з президентом Кореї Мун Чже Іном. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку України з боку Кореї, за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу", - написав Зеленський у Twitter.