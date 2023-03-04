Что происходит с человеком, когда он умирает: медэксперты назвали четыре вещи

Умирающий мозг может реагировать на звук даже в бессознательном состоянии до последних часов жизни.

Медицинские эксперты выяснили, что есть четыре основных вещи, которые происходят, когда человек умирает.

Об этом сообщает Lad Bible.

Артериальное давление падает

Первым признаком того, что человек умирает, является то, что его тело медленно, но уверенно начинает выключаться. Об этом свидетельствует падение артериального давления. В таком случае у людей может быть бледная кожа, рассказал медицинский директор Закари Пелас.

"Пальцы могут замерзнуть или посинеть. Если вы нащупаете пульс, он будет слабым", — добавил эксперт.

Это изменение в теле может заставить человека смутиться, однако человек может оставаться и спокойным.

Один пользователь Reddit описал свой предсмертный опыт как чистый, идеальный, непрерывный сон без снов.

Дыхание замедляется

Во вторую стадию смерти входит дыхание человека, которое начнет замедляться. Пелас уточнил, что у умирающего человека "разовьется нерегулярное дыхание, и это признак того, что все достаточно зловеще".

Поскольку организм в таком случае теряет кислород, это становится причиной остановки сердца.

Обморок

После этого человек может начать падать и терять сознание, когда он входит в третью стадию смерти, которая является сном.

Доктор Кэтрин Манникс написала в Science Focus: "Могут быть периоды беспокойства или моменты растерянности, или просто постепенное углубление обморока".

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"Дыхание людей без сознания следует автоматическим шаблонам, созданным дыхательным центром в стволе мозга. Поскольку они не знают о своем роте и горле, умирающие люди могут дышать тяжело, шумно, но без видимого страдания", — пояснила Манникс.

Мозг выключается

Четвертый и последний этап умирания включает активность мозга, который не обязательно отключается, пока человек окончательно не умрет.

Хотя на этом этапе человек может физически не реагировать, его мозг все еще может реагировать на звук.

"В последние часы перед ожидаемой естественной смертью многие люди вступают в период нереагирования. Наши данные показывают, что умирающий мозг может реагировать на звук даже в бессознательном состоянии до последних часов жизни", – рассказала Элизабет Бландон, которая исследовала электрическую активность в мозгу умирающих людей.

"У нас нет проверенного способа исследовать то, что испытывают люди во время смерти", – добавила медик.

"Недавние исследования показывают, что даже перед смертью мозг без сознания реагирует на шумы в комнате. Однако мы не знаем, какой смысл имеют музыка или голоса для умирающего человека", — отметила Бландон.

Напомним, жительница села Нью-Виттингтон (Великобритания) Маргарет Вудс отпраздновала 100-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия.

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