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Фермер похитил беременных овец у соседа: дело дошло до суда
В Великобритании фермер похитил 73 беременные овцы у соседа из-за долгов. Суд назначил наказание.
В Великобритании 40-летнего фермера Гайвела Уильямса из Уэльса признали виновным в краже 73 беременных овец у своего соседа Родри Ллира Эванса.
Об этом сообщило издание BBC.
Инцидент рассматривался в суде города Абериствит. Часть овец обнаружили на землях Уильямса после обращений местных жителей в марте 2025 года. Другие животные были найдены на бойне и аукционе без идентификационных бирок. Некоторых овец фермер передал другому аграрию для погашения долга.
Уильямс в суде признал свою вину, объяснив действия финансовыми трудностями, и извинился. Родри Ллир Эванс отметил, что кража вызвала значительный стресс для его семьи и хозяйства.
Суд назначил Уильямсу 12 месяцев условного срока, 250 часов общественных работ и компенсацию более 5 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, племя в Бразилии подало иск на более £100 млн из-за статьи о «зависимости от порно».