Фермер похитил беременных овец у соседа: дело дошло до суда

Овцы / © pixabay.com

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В Великобритании 40-летнего фермера Гайвела Уильямса из Уэльса признали виновным в краже 73 беременных овец у своего соседа Родри Ллира Эванса.

Об этом сообщило издание BBC.

Инцидент рассматривался в суде города Абериствит. Часть овец обнаружили на землях Уильямса после обращений местных жителей в марте 2025 года. Другие животные были найдены на бойне и аукционе без идентификационных бирок. Некоторых овец фермер передал другому аграрию для погашения долга.

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Уильямс в суде признал свою вину, объяснив действия финансовыми трудностями, и извинился. Родри Ллир Эванс отметил, что кража вызвала значительный стресс для его семьи и хозяйства.

Суд назначил Уильямсу 12 месяцев условного срока, 250 часов общественных работ и компенсацию более 5 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, племя в Бразилии подало иск на более £100 млн из-за статьи о «зависимости от порно».