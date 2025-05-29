- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Фермер викрав вагітних вівць у сусіда: справа дійшла до суду
У Великій Британії фермер викрав 73 вагітні вівці в сусіда через борги. Суд призначив покарання.
У Великій Британії 40-річного фермера Гайвела Вільямса з Уельсу визнали винним у крадіжці 73 вагітних овець у свого сусіда Родрі Лліра Еванса.
Про це повідомило видання BBC.
Інцидент розглядався в суді міста Аберіствіт. Частину вівців виявили на землях Вільямса після звернень місцевих мешканців у березні 2025 року. Інші тварини були знайдені на бойні та аукціоні без ідентифікаційних бирок. Деяких овець фермер передав іншому аграрію для погашення боргу.
Вільямс у суді визнав свою провину, пояснивши дії фінансовими труднощами, і вибачився. Родрі Ллір Еванс наголосив, що крадіжка спричинила значний стрес для його родини та господарства.
Суд призначив Вільямсу 12 місяців умовного терміну, 250 годин громадських робіт та компенсацію понад 5 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, плем’я в Бразилії подало позов на понад £100 млн через статтю про «залежність від порно».