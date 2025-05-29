Фермер викрав вагітних вівць у сусіда: справа дійшла до суду

Вівці / © pixabay.com

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У Великій Британії 40-річного фермера Гайвела Вільямса з Уельсу визнали винним у крадіжці 73 вагітних овець у свого сусіда Родрі Лліра Еванса.

Про це повідомило видання BBC.

Інцидент розглядався в суді міста Аберіствіт. Частину вівців виявили на землях Вільямса після звернень місцевих мешканців у березні 2025 року. Інші тварини були знайдені на бойні та аукціоні без ідентифікаційних бирок. Деяких овець фермер передав іншому аграрію для погашення боргу.

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Вільямс у суді визнав свою провину, пояснивши дії фінансовими труднощами, і вибачився. Родрі Ллір Еванс наголосив, що крадіжка спричинила значний стрес для його родини та господарства.

Суд призначив Вільямсу 12 місяців умовного терміну, 250 годин громадських робіт та компенсацію понад 5 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, плем’я в Бразилії подало позов на понад £100 млн через статтю про «залежність від порно».