Самое острое растение в мире: почему даже перец чили кажется "детским" на его фоне

Перец чили давно ассоциируется с экстремальной остротой, однако даже самые жгучие его сорта уступают растению, которое выглядит совсем неприметно — суккуленту из рода молочаев.

Дело в том, что знакомый нам капсаицин — именно он отвечает за жгучесть перца — не является самым сильным природным веществом, вызывающим боль. Значительно мощнее его химический «родственник» — резинифератоксин. Это соединение содержат растения Euphorbia resinifera, что растут в Марокко, и Euphorbia poissonii, распространенная в Нигерии.

Для сравнения, самый острый перец в мире Pepper X, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, имеет примерно 2,69 миллиона единиц по шкале Сковилла. Чистый капсаицин достигает уже 16 миллионов единиц и может вызвать серьезную боль или даже опасные последствия при большой дозе.

Впрочем, эти цифры тускнеют на фоне резинифератоксина. Его острота оценивается примерно в 16 миллиардов единиц по шкале Сковилла – это в тысячу раз больше, чем у капсаицина. Для человека такое вещество практически невыносимо даже в микроскопических количествах.

Контакт с резинифератоксином может вызвать сильные химические ожоги и повреждение нервных окончаний. Это соединение активирует тот же рецептор TRPV1, что и капсаицин, но делает это гораздо более агрессивным. Если капсаицин действует кратковременно, то резинифератоксин перегружает нервные клетки настолько, что это может привести к их разрушению и потере чувствительности.

Считается, что такое мощное «химическое оружие» нужно растению для защиты от травоядных животных. Даже минимальный контакт с ними отпугивает потенциальных «нападающих».

