В Австралии супруги нашли золотой самородок весом более 4 килограммов.
В Западной Австралии супруги кладоискателей нашли редкий золотой самородок весом более 4 килограммов, который через десятки лет выставили на аукцион за сотни тысяч долларов.
В Западной Австралии супруги кладоискателей обнаружили гигантский золотой самородок, получивший название Golden Beauty. Его вес превышает 9 фунтов – это более 4 килограмма.
Об этом пишет Earth .
Самородок обнаружили еще в 1979 году Джон и Фрэнсис Аггис в золотоносном регионе Калгурли. Они отправились на поиски с металлоискателем и наткнулись на находку в ширину около 19 сантиметров. Впоследствии артефакт оказался в частной коллекции Швейцарии, а теперь его выставили на аукцион. Начальная ставка уже достигла 400 тысяч долларов.
По словам вице-президента Heritage Auctions Крэйга Киссика, такие самородки чрезвычайно редки, ведь большинство добытого золота переплавляют для ювелирных изделий или монет. Эксперты отмечают, что найти даже небольшой природный самородок сложнее крупного бриллианта.
В материале отмечается, что Австралия известна большими золотыми находками еще со времен «золотой лихорадки» XIX века. Именно тогда тысячи людей отправлялись в регион в надежде разбогатеть.
