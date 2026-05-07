В Австралии супруги нашли золотой самородок весом более 4 килограммов.

Золотой самородок / © earth.com

Реклама

В Западной Австралии супруги кладоискателей обнаружили гигантский золотой самородок, получивший название Golden Beauty. Его вес превышает 9 фунтов – это более 4 килограмма.

Об этом пишет Earth .

Самородок обнаружили еще в 1979 году Джон и Фрэнсис Аггис в золотоносном регионе Калгурли. Они отправились на поиски с металлоискателем и наткнулись на находку в ширину около 19 сантиметров. Впоследствии артефакт оказался в частной коллекции Швейцарии, а теперь его выставили на аукцион. Начальная ставка уже достигла 400 тысяч долларов.

Реклама

По словам вице-президента Heritage Auctions Крэйга Киссика, такие самородки чрезвычайно редки, ведь большинство добытого золота переплавляют для ювелирных изделий или монет. Эксперты отмечают, что найти даже небольшой природный самородок сложнее крупного бриллианта.

В материале отмечается, что Австралия известна большими золотыми находками еще со времен «золотой лихорадки» XIX века. Именно тогда тысячи людей отправлялись в регион в надежде разбогатеть.

Напомним, что ранее туристы наткнулись на тайник с золотом : находка оценивается в 330 тысяч долларов

В лесу Чехии путешественники наткнулись на скрытое сокровище из золотых монет и украшений. Его вес – около 6,8 кг.

Реклама

Новости партнеров