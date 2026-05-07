У Австралії подружжя знайшло золотий самородок вагою понад 4 кілограми

У Західній Австралії подружжя шукачів скарбів знайшло рідкісний золотий самородок вагою понад 4 кілограми, який через десятки років виставили на аукціон за сотні тисяч доларів.

Золотий самородок

Золотий самородок / © earth.com

У Західній Австралії подружжя шукачів скарбів виявило гігантський золотий самородок, який отримав назву Golden Beauty. Його вага перевищує 9 фунтів — це понад 4 кілограми.

Про це пише Earth.

Самородок знайшли ще 1979 року Джон і Френсіс Аггіс у золотоносному регіоні Калгурлі. Вони вирушили на пошуки з металошукачем і натрапили на знахідку завширшки близько 19 сантиметрів. Згодом артефакт опинився у приватній колекції у Швейцарії, а тепер його виставили на аукціон. Початкова ставка вже сягнула 400 тисяч доларів.

За словами віцепрезидента Heritage Auctions Крейга Кіссіка, такі самородки надзвичайно рідкісні, адже більшість видобутого золота переплавляють для ювелірних виробів чи монет. Експерти зазначають, що знайти навіть невеликий природний самородок складніше, ніж великий діамант.

У матеріалі також зазначається, що Австралія відома великими золотими знахідками ще від часів «золотої лихоманки» XIX століття. Саме тоді тисячі людей вирушали до регіону в надії розбагатіти.

Нагадаємо, що раніше туристи натрапили на схованку з золотом: знахідка оцінюється в 330 тисяч доларів

У лісі Чехії мандрівники натрапили на прихований скарб із золотих монет і прикрас. Його вага — близько 6,8 кг.

