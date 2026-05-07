У Австралії подружжя знайшло золотий самородок вагою понад 4 кілограми

Золотий самородок / © earth.com

У Західній Австралії подружжя шукачів скарбів виявило гігантський золотий самородок, який отримав назву Golden Beauty. Його вага перевищує 9 фунтів — це понад 4 кілограми.

Про це пише Earth.

Самородок знайшли ще 1979 року Джон і Френсіс Аггіс у золотоносному регіоні Калгурлі. Вони вирушили на пошуки з металошукачем і натрапили на знахідку завширшки близько 19 сантиметрів. Згодом артефакт опинився у приватній колекції у Швейцарії, а тепер його виставили на аукціон. Початкова ставка вже сягнула 400 тисяч доларів.

За словами віцепрезидента Heritage Auctions Крейга Кіссіка, такі самородки надзвичайно рідкісні, адже більшість видобутого золота переплавляють для ювелірних виробів чи монет. Експерти зазначають, що знайти навіть невеликий природний самородок складніше, ніж великий діамант.

У матеріалі також зазначається, що Австралія відома великими золотими знахідками ще від часів «золотої лихоманки» XIX століття. Саме тоді тисячі людей вирушали до регіону в надії розбагатіти.

