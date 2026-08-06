До Лондона центром власти был маленький город: где правили могущественные короли Англии

Замок Тамворт / © Фото из открытых источников

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Сегодня Лондон является безоговорочным политическим, финансовым и культурным центром Англии. Однако в раннем Средневековье единой постоянной столицы страны не существовало, а власть переходила между разными англосаксонскими королевствами.

Об этом рассказывает издание Mirror.

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Одним из важнейших центров того времени был Тамворт — ныне небольшой город в графстве Стаффордшир, примерно в 22 километрах северо-восточнее Бирмингема.

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В VIII-IX веках Тамворт исполнял роль столицы королевства Мерсия, одного из самых могущественных англосаксонских государственных образований. Здесь размещалась постоянная резиденция монархов и работала королевская администрация.

Замок Тамворт. / © Фото из открытых источников

Особое значение город приобрел в правление короля Оффы. Считается, что мерсийские правители проводили в Тамворте больше времени, чем в любом другом месте.

Город сохранил стратегическое значение

Роль Тамворта как важного оборонительного центра не исчезла после нормандского завоевания Англии в 1066 году.

Около 1070 года Роберт Деспенсер, управляющий Вильгельма Завоевателя, построил здесь замок на месте древнейшей англосаксонской крепости. По преданию, ранее в городе также размещался дворец короля Оффы.

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Замок Тамворт сохранился до наших дней и считается одним из лучших образцов укреплений типа «мотт и бейли» в Англии. В настоящее время он работает как музей, посвященный англосаксонской, нормандской и викторианской истории города.

Гости могут осмотреть оборудованные комнаты, интерактивные экспозиции, подняться на башню и увидеть окрестности.

Как Лондон стал главным городом

Позиции Лондона как политического центра в особенности укрепились после нормандского завоевания. Вильгельм Завоеватель сделал город одним из главных центров королевской власти, после чего там постепенно сосредоточились правительственные учреждения.

Тамворт потерял былое общегосударственное значение, однако до сих пор напоминает о временах, когда находился в центре одного из самых влиятельных королевств Англии.

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В настоящее время в городе проживает около 80 тысяч человек. Наряду с историческими достопримечательностями работают магазины, рестораны, развлекательные заведения и традиционная рыночная площадь.

Среди современных туристических мест – крытый снежный центр Snowdome и парк развлечений с зоопарком Drayton Manor. Недалеко находятся средневековый Миддлтон-холл и аквапарк Кингсбери.

Какие еще города называли столицами Англии

Тамворт был не единственным важным политическим центром до подъема Лондона.

Винчестер исполнял роль столицы англосаксонского королевства Вессекс и долгое время оставался средоточием королевской власти, религии и государственного управления.

В X веке король Этельстан, которого часто называют первым правителем объединенной Англии, после победы над северными англичанами и шотландцами провозгласил своей столицей Малмсбери.

Колчестер, который называют самым древним британским городом, упомянутым в письменных источниках, в 49 году нашей эры стал столицей римской Британии.

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