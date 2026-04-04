Женщина похудела на 76 кг без инъекций и операций: фото до и после

Женщина, годами боровшаяся с лишним весом, смогла кардинально изменить свою жизнь — и, по ее словам, ключевую роль в этом сыграло только одно слово.

Как пишет Mirror, 30-летняя Джессика Беникес начала путь к похудению в 2016 году, когда ее вес достиг 145 кг. Уже через два года она сбросила около 76 кг без хирургического вмешательства или популярных инъекций для снижения веса.

Сегодня ее вес составляет около 68 кг, и она успешно поддерживает этот результат уже несколько лет.

Несмотря на это, Джессика признается: самым тяжелым было не само похудение, а изменение внутреннего восприятия.

«Я похудела еще несколько лет назад, но иногда все еще воспринимаю себя как худеющую девушку», — говорит она. "Эта идентичность остается с тобой навсегда".

По ее словам, проблема лишнего веса сопровождала ее с детства, и переломным моментом стало осознание: «Я сказала себе: «Довольно, я больше не хочу так чувствовать себя».

Джессика Беникес до похудения / © mirror.co.uk

Джессика отмечает, что ее трансформация не связана с препаратами типа Ozempic или бариатрической хирургией.

«Это не был Оземпик и не операция. Я никого не осуждаю за эти методы, но в моем случае все решили дефицит калорий и регулярные тренировки», – объясняет она.

Сегодня она занимается спортом шесть раз в неделю и работает фитнес-тренершей.

Главный секрет своего успеха Джессика формулирует просто – это слово «нет».

«Я научилась говорить «нет» вещам, которые не помогали мне двигаться вперед», – говорит она. «Я отказывалась от привычек, которые тянули меня вспять».

Джессика Беникес до и после похудения / © mirror.co.uk

Среди ключевых инструментов она также называет:

контроль питания

планирование приема пищи

последовательность в действиях

Сейчас Джессика больше не стремится худеть – ее цель – стабильность и комфорт.

«Я уже не пытаюсь похудеть. Я просто поддерживаю свой вес», – объясняет она. «Моя цель — не быть чрезвычайно худой, а быть собой и делать то, что доставляет удовольствие».

Ее подход содержит:

регулярные тренировки

сбалансированное питание

умеренные «поблажки»

«Даже мороженое иногда поднимает мне настроение. Но важный баланс — я не ем сладкое каждый день», — говорит она.

Джессика Беникес после похудения / © mirror.co.uk

На пути к переменам Джессика испытала серьезные затруднения. В 2018 году ей диагностировали лимфому Ходжкина 4-й стадии.

"Это был очень важный момент в моей жизни", - вспоминает она.

Несмотря на лечение, она не остановилась и уже в 2019 году преодолела болезнь. Позже она пережила еще одну потерю – смерть матери.

«Сложные ситуации могут либо сломать тебя, либо сделать сильнее», – говорит Джессика. "В моем случае они сформировали мой характер".

Джессика Беникес после похудения / © mirror.co.uk

Сегодня она делится своим опытом, вдохновляя других не гнаться за идеалом, а строить постоянные привычки.

«Не обязательно все должно быть идеально. Главное — последовательность», — заключает она. «Дело не в диете на всю жизнь, а в формировании привычек, которые останутся с вами навсегда».

