Арестович прокомментировал очередную волну слухов об угрозе со стороны Беларуси

В перспективе, по словам советника главы ОП, нашей стране от Республики Беларусь тоже ничего не угрожает.

Со стороны Беларуси Украине ничего не угрожает.

Именно так сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"Нет со стороны Беларуси никакой угрозы – ни сейчас, ни в перспективе. Какое наступление, если по результатам мобилизационных учений 90% не пришли, а до 10% не дозвонились", – отметил он.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально испугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

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