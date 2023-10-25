Атака РФ на Славуту: детали о последствиях вражеского удара

В результате атаки РФ на Хмельнитчину в ночь на 25 октября пострадали 4 общины, а больше всего – город Славута. Там повреждено почти 300 многоэтажек, изуродованы частные дома, все 28 учебных заведений, промышленные объекты и админздания.

Подробности о последствиях атаки противника читайте в материале ТСН.ua.

Последствия атаки дронов на Славуту

Детали о пострадавших и убытках

Сейчас в Славуте понемногу приходят в себя от атаки, начинают ликвидировать последствия и подсчитывать убытки. В местном лицее нет ни одного уцелевшего окна. В домах людей обрушились потолки, вынесли двери и так далее. Сотни домов без окон.

Последствия атаки дронов на Славуту

"Проснулась и не поняла, то ли дом уже горит. Вышла на улицу, там дверь упала, выбита крыша, кругом светится и капает в каморке...", – рассказала местная жительница.

По словам другой женщины, удар был очень мощным. Конечно, прилеты имели место и раньше. Однако такого, говорят местные, еще не переживали.

Последствия атаки дронов на Славуту

К счастью, из 30 пострадавших только 2 остаются в больнице. Один пострадавший – в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации.

Кратко об атаке

Ночью на 25 октября Россия четвёртые сутки подряд атаковала Хмельнитчину беспилотниками во время воздушной тревоги. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели.

Однако обломки все равно причинили вред, в частности – в Славуте и Нетишине.

Из-за удара по Славуте 20 человек пострадали. Во всех разные степени повреждений, пострадавшим оказывают помощь.

Также известно, что неподалеку от Хмельницкой АЭС взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Задело и линии электропередач.

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