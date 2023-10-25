Атака РФ на Славуту: деталі про наслідки ворожого удару

На щастя, загиблих немає.

Внаслідок атаки РФ на Хмельниччину в ніч проти 25 жовтня постраждало 4 громади, а найбільше – місто Славута. Там пошкоджено майже 300 багатоповерхівок, понівечені приватні будинки, усі 28 закладів освіти, промислові об'єкти й адмінбудівлі.

Подробиці про наслідки ворожої атаки читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наслідки атаки дронів на Славуту

Деталі про постраждалих і збитки

Зараз у Славуті потроху оговтуються від атаки, починають ліквідовувати наслідки й підраховувати збитки. В місцевому ліцеї немає жодного вцілілого вікна. В домівках людей пообвалювалися стелі, повиносило двері тощо. Сотні осель наразі без вікон.

Наслідки атаки дронів на Славуту

"Прокинулася і не зрозуміла, чи то хата вже горить. Вийшла на вулицю, там двері впали, вибитий дах, кругом світиться і капає у комірчині..." – розповіла місцева мешканка.

За словами іншої жінки, удар був вкрай потужний. Звісно, прильоти були й раніше. Проте такого, кажуть місцеві, ще не переживали.

Наслідки атаки дронів на Славуту

На щастя, з 30 постраждалих лише 2 залишаються у лікарні. Один постраждалий – у тяжкому стані, він перебуває у відділенні реанімації.

Коротко про атаку

Вночі проти 25 жовтня Росія четверту добу поспіль атакувала Хмельниччину безпілотниками під час повітряної тривоги. Сили ППО збили всі повітряні цілі, що летіли на регіон.

Однак уламки однаково наробили шкоди, зокрема – у Славуті й Нетішині.

Через удар по Славуті 20 людей постраждали. У всіх різні ступені ушкоджень, потерпілим надають допомогу.

Також відомо, що неподалік Хмельницької АЕС вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Зачепило й лінії електропередач.

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